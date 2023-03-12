Населению планеты грозит избыточный вес

Более половины (51%) населения мира, или примерно 4 миллиарда человек, к 2035 году будет иметь избыточный вес или ожирение, показало исследование Всемирной федерации по борьбе с ожирением, как передает Day.Az об этом сообщает The Brussels Times.

Всемирный атлас ожирения 2023 года описывает экономические, медицинские и социальные последствия, ожирение и неправильное питание, которые оказывают негативное влияние на население мира.

Экономические последствия избыточного веса и ожирения достигнут 4,32 триллиона долларов в год к 2035 году, если меры профилактики и лечения не улучшатся.

"Атлас этого года - четкое предупреждение о том, что, не справившись с проблемой ожирения сегодня, мы рискуем получить серьезные последствия в будущем. Особенно тревожно видеть, что показатели ожирения растут быстрее всего среди детей и подростков", - сказала профессор Луиза Баур, президент Всемирной федерации ожирения.

К 2035 году детское ожирение может увеличиться более чем вдвое. Прогнозируется, что среди мальчиков показатели возрастут на 100% до 208 миллионов. Для девочек ставки вырастут на 125% до 175 миллионов.

Показатели для детей растут гораздо быстрее, чем для взрослых. Сейчас каждый четвертый ребенок и шесть из десяти взрослых в Бельгии имеют избыточный вес.