Как правильно мыть овощи и фрукты

Следует уделять внимание обработке приобретенных овощей и фруктов перед их употреблением или приготовлением. Вредные бактерии, которые могут находиться в почве или воде, где растут продукты, могут остаться на их поверхности и загрязнять их. Об этом "Газете.Ru" рассказал лаборант технопарка "SuperFood Технологии" Университета РОСБИОТЕХ Николай Селиверстов, передает Day.Az.

"Чтобы не допустить отравления, следует соблюдать несколько правил. Во-первых, необходимо мыть руки с мылом в теплой воде не меньше 20 секунд до и после готовки. Во-вторых, овощи и фрукты нужно мыть, даже если вы не планируете употреблять их в пищу вместе с кожурой. Это необходимо, чтобы грязь и бактерии не остались на пище при очистке или нарезке. Также рекомендуется мыть овощи и фрукты в два этапа с предварительным замачиванием: таким образом грязь осядет, и у вас будет больше шансов лучше помыть кожуру. Промывать овощи и фрукты под проточной водой следует от 30 секунд до минуты, при этом тереть их руками или овощной щеткой. Капусту и листовые салаты обязательно очищать от верхних листьев. Вымытые продукты оптимально промокнуть бумажным полотенцем", - объяснил он.

А вот использование уксуса или жидкости для мытья посуды может быть небезопасным.

"Они могут впитываться фруктами и овощами и привести к неприятным последствиям для организма. Если вы опасаетесь, что обычной проточной воды недостаточно, стоит обратить внимание на специальные средства для мытья овощей и фруктов", - резюмировал он.

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