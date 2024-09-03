Кому не стоит есть варенье?

Старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала, что варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество в продукте не удовлетворяет суточную потребность человека, так как часть полезных веществ погибает при варке, передает Day.Az со ссылкой на "Вечернюю Москву".

- Во время варки полностью исчезает витамин С, он разрушается. Более стойкие - это витамины группы Б - бета-каротиноиды, которые находятся в темных ягодах, в оранжевых и красных: в облепихе, клубнике, чернике, - объяснила она в комментарии "Радио 1".

Она добавила, что в варенье содержится много сахара и большое количество углеводов. Варенье не стоит есть людям с сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кислые сорта варенья могут раздражающе подействовать на слизистую желудка.

Кроме того, вероятны аллергические реакции на ягоды, из которых приготовлено варенье.

Самым полезным считается варенье из малины, клубники, черешни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!