Назван самый полезный вид хлеба

Самым полезным хлебом считается цельнозерновой. В нем содержится больше полезных веществ, включая белки, витамины и клетчатку. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.

"Зерна, сохранившие свою целостность, состоят из трех основных частей: внешнего слоя отрубей, крахмалистой сердцевины и зародыша. В процессе очистки зерен отруби удаляются, что приводит к потере значительной части клетчатки, витаминов, минералов и фитонутриентов. Однако это все сохраняется при изготовлении цельнозернового хлеба", - рассказала специалист.

Цельнозерновая мука - это основной источник белка и крахмала, который может присутствовать в хлебе, сохранив полностью исходную пищевую ценность пшеницы, при этом обогатив состав хлеба макро- и микронутриентами.

"Такая мука содержит значительно больше пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ по сравнению с сортовыми видами муки. В составе хлеба с цельным зерном могут содержаться и другие ингредиенты, такие как мука первого сорта, сахар и консерванты, что снижает его полезные свойства. Поэтому перед покупкой важно внимательно изучить состав продукта. Кроме того, если злаки в хлебе были сильно измельчены и очищены, то многие ценные свойства теряются", - рассказала Таранова.