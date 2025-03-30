https://news.day.az/world/1740577.html В Индонезии зафиксированы толчки Землетрясение произошло у побережья Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В материале уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 5,1.
В Индонезии зафиксированы толчки
Землетрясение произошло у побережья Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В материале уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 5,1. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 12 км к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают порядка 250 тыс. человек. Очаг землетрясения, в свою очередь, располагался на глубине 10 км.
Никакой информации о пострадавших и возможных разрушениях к текущему моменту не поступало. Местные власти не предупреждали жителей об опасности возникновения цунами.
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