В Индонезии зафиксированы толчки

Землетрясение произошло у побережья Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В материале уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 5,1. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 12 км к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают порядка 250 тыс. человек. Очаг землетрясения, в свою очередь, располагался на глубине 10 км.

Никакой информации о пострадавших и возможных разрушениях к текущему моменту не поступало. Местные власти не предупреждали жителей об опасности возникновения цунами.