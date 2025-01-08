В этой стране рекомендовали не есть рождественские елки
Жителям Бельгии рекомендовали не употреблять рождественские елки в пищу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое предупреждение распространило бельгийское Агентство продовольственной безопасности.
"Рождественские елки не предназначены для поступления в продовольственную сеть", - указало агентство, отреагировав на появление на сайте Гента, где в городском совете сильны позиции "зеленых", заметки, в которой жителям предлагалось употребить елки в пищу с целью уменьшить количество мусора на улицах.
Власти Гента вдохновились опытом стран Скандинавии, где, по их утверждению, "есть обычай сушить еловую хвою, чтобы затем готовить из нее пасту для бутербродов". В городе оперативно отреагировали на предупреждение агентства, изменив заголовок заметки на более нейтральный.
В Бельгии выращивание новогодних елок - это отдельный сегмент индустрии. В стране действуют плантации, где выращивают хвойные деревья правильной формы и небольшого размера. Для этого используются различные химикаты, включая удобрения, средства от вредителей и консерванты. Такие елки практически не осыпаются несколько недель и почти не пахнут.
Жители Бельгии начинают избавляться от рождественских елок, выбрасывая их прямо на улицу сразу после Нового года, так как традиционно наряжают их накануне Дня Святого Николая (6 декабря).
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