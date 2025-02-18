Назван самый вредный хлеб

Вред хлеба из муки высшего сорта заключается в резком скачке уровня сахара в крови, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, передает Day.Az.

Она отметила, что в подобном продукте практически нет клетчатки. По ее словам, в магазинном хлебе могут содержаться вредные добавки и заменители муки.

"Хлеб из муки высшего сорта быстро повышает уровень сахара в крови. Почти не содержит клетчатки, витаминов и минералов. Может провоцировать набор веса. Глютен в пшеничном, ржаном хлебе вреден для людей с непереносимостью (целиакией). У некоторых может вызывать постоянное вздутие или дискомфорт в кишечнике", - добавила Лялина.