О вреде популярных завтраков

Завтрак - это первый и самый важный прием пищи, который задает тон на весь день, однако многие выбирают для утреннего рациона привычные, но не всегда полезные блюда, сообщила диетолог-нутрициолог Марина Утяганова. В беседе с "Лентой.ру" она предупредила о вреде некоторых продуктов, передает Day.Az.

"Многие любят есть с печенье утренним кофе или чаем, однако большинство видов печенья содержит много сахара, рафинированной муки и трансжиров. Это может привести к резким скачкам уровня сахара и инсулина в крови, что в свою очередь вызывает чувство голода и желание перекусить нездоровой пищей уже через 40 минут. Так захочется перекусить вновь и вновь", - поделилась диетолог.

Кто-то считает овсянку полезным завтраком, но важно помнить, что не все виды овсянки одинаковы, отметила нутрициолог. Она уточнила, что быстозаварочные каши, такие как "минутка" или "пятиминутка", содержат в составе большое количество сахара и искусственных ароматизаторов.

"Кроме того, употребление овсянки каждый день может привести к недостатку разнообразия в рационе, что важно для получения всех необходимых питательных веществ. Также овес может быть загрязнен глютеном в процессе обработки или упаковки", - рассказала Утяганова.

Кофе - это популярный утренний напиток, но добавление большого количества сахара и сливок делает его менее здоровым, подчеркнула эксперт. Такой напиток может содержать много калорий и способствовать набору веса, а также привести к проблемам с зубами и повышенному риску диабета, пояснила диетолог.

Бутерброды с колбасой могут быть вкусным и удобным вариантом перекуса, но ежедневое употребление их на завтрак несет потенциальный вред, обратила внимание нутрициолог.

Чтобы снизить потенциальный вред, она рекомендовала выбирать более здоровые альтернативы: нежирные сорта мяса, говяжий язык, красную рыбу, домашние паштеты или вегетарианские начинки, а также добавлять больше овощей в бутерброды. Не менее важно стараться разнообразить рацион, добавляя больше свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и источников белка, заключила специалист.