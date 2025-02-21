Раскрыт неочевидный секрет долголетия

В современных реалиях очень трудно найти время на неторопливый и качественный завтрак. Однако специалисты утверждают, что утренний прием пищи - это обязательный фактор для жизнедеятельности организма.

Маргарита Королева в беседе с " Доктор медицинских наук, диетологв беседе с " Радио 1 " заявила, что завтрак причисляется к одному из важных факторов долголетия, передает Day.Az

"Завтрак должен быть своевременным и наполненным различными полезными компонентами. И, конечно, утром он запустит метаболические часы, потому что обменные процессы нашего организма в это время на самом высоком уровне. Утром нашему организму требуются питательные компоненты для того, чтобы дать нам возможность не только мыслить, но и приступать к рабочим моментам", - объяснила эксперт.

По ее словам, утренний прием пищи - это энергия, которая поддерживает хорошую когнитивную функцию, укрепляет память и дает возможность реализовывать планы.

"Я не раз была в Японии, изучала и занималась вопросом долголетия японцев. На это влияют несколько факторов, в том числе завтраки. Японцы за приемами пищи ни с кем не общаются и ставят на стол не менее десяти позиций разной пищи, которая содержит и источники полноценного белка, и растительные волокна, и водоросли. Словом, огромный набор пищевых ингредиентов, витаминов и минералов, чтобы зарядить свой организм. Это как особенная трапеза, событие, религия", - сказала диетолог.