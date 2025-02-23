Гастроэнтеролог назвал неожиданно плохое время для употребления кофе

Утром уровень кортизола обычно на пике, поэтому сразу после пробуждения кофе может быть не столь эффективен. А, если пить кофе поздно вечером, на следующий день будет ощущаться усталость и снизится продуктивность, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов , передает Day.Az .

"Естественный уровень бодрости, связанный с гормоном кортизолом, имеет значение. Утром его уровень обычно на пике, поэтому сразу после пробуждения пить кофе может быть не столь эффективно. Лучше всего подождать 1-2 часа, когда уровень кортизола начнет снижаться", - сказал Белоусов.

Он подтвердил, что время, в которое пьется кофе, играет ключевую роль в его воздействии на организм.

"Кофеин стимулирует центральную нервную систему, помогая временно чувствовать себя бодрым. Однако, если вы пьете кофе слишком поздно вечером, это может нарушить ваш сон, а на следующий день вы почувствуете усталость и снижение продуктивности", - рассказал гастроэнтеролог.

Белоусов подчеркнул, что также важно учитывать, что чрезмерное и позднее потребление кофеина может вызывать синдром отмены - чувство усталости и снижение концентрации после окончания его действия.