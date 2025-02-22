Диетолог оценила вред от молочных продуктов

Вред молочных продуктов может быть преувеличен, заявила в разговоре с "Лентой.ру" диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что небезопасны они могут быть только для людей с непереносимостью лактозы, которых не так много, передает Day.Az.

"Все исследования о вреде молочных продуктов делали представители тех стран, где у народов было не очень развито разведение крупного рогатого скота. Питание было другим, потому у них не оказалось фермента, расщепляющего лактозу. Из-за этого теперь молоко в их случае плохо усваивается и может вызывать вздутие, дискомфорт, воспаления, что, безусловно, наносит вред всему организму", - объяснила диетолог.

В России чаще живут люди, чьи предки занимались разведением крупного рогатого скота и, соответственно, регулярно употребляли молоко. Для них, по словам Соломатиной, отказ от таких продуктов станет существенным обеднением рациона.

"Даже у тех, кто не очень хорошо переносит молоко, кисломолочные продукты часто перевариваются нормально - лактозу во многом расщепляют бактерии, - сказала собеседница "Ленты.ру". - Иногда, правда, бывает так, что в детстве человек переносил молоко нормально, а во взрослом возрасте возникают несварения, появляются высыпания на коже. Тут проблема в том, что то, что мы не используем, атрофируется. Чтобы нужный фермент в организме снова начал вырабатываться в необходимом количестве, можно попытаться вводить молоко в рацион постепенно, небольшими порциями".