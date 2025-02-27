Cамые опасные добавки к кофе

Не все любители кофе могут пить его в оригинальном виде, тем более, когда на витринах столько манящих добавок: корица, сиропы, сливки и даже алкоголь. Но как изменяется влияние на организм разбавленного добавками кофейного напитка?

Наталья Павлюк в беседе с " Диетологв беседе с " Радио 1 " сообщила, что самый опасный кофе из вышеперечисленного - с добавлением алкоголя, передает Day.Az

"Любые количества алкоголя современной наукой считаются вредными. Алкоголь содержит не только алкоголь, но еще и сахара, то есть здесь двойной удар", - заявила эксперт.

Следующим по "шкале вредности", по словам Павлюк, стоит кофе с добавлением сиропов, потому что это является жидким вариантом сахара.

"Сахар в жидком виде - это самое неполезное из всего сладкого, что может быть. От сиропов происходит и набор веса, и увеличение риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение печени, хронические заболевания и так далее", - сказала диетолог.

Корица, как сказала Наталья Павлюк, в умеренных количествах полезна для углеводного обмена, сердца, кишечника, поэтому опасности в ее добавлении нет, как, собственно, и в сливках.

"Если мы говорим про человека уже больного сердечно-сосудистыми заболеваниями, который есть слишком много жиров, то, конечно, сливки будут лишними. Но молоко в целом считается полезной добавкой", - заключила специалист.