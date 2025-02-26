Обнаружена серьезная польза кофе для здоровья

Ежедневное употребление кофе снижает риск развития диабета второго типа, заверила эндокринолог Зухра Павлова. О серьезной пользе этого напитка для здоровья она рассказала в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Павловой, такое свойство было обнаружено в результате исследований, которые велись на протяжении 34 лет и в которых приняли участие почти 290 тысяч человек.

Выяснилось, что у тех, кто выпивал в день чашку черного кофе без сахара, риск диабета снижался на десять процентов, с сахаром - на пять процентов, а с искусственным подсластителем - на семь процентов. При этом добавление в кофе молока никак не повлияло на результаты.

"Кофе может стать одним из приятных способов профилактики этого заболевания, если пить его регулярно, умеренно и с соблюдением некоторых других правил", - подчеркнула Павлова.