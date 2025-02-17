В китайском ресторане Upon The Palace, который недавно открылся в Нью-Йорке, появились шанхайские тан бао - пельмени весом 170 грамм и диаметром больше 12 см.

Для сравнения, они в шесть раз тяжелее и почти вдвое больше обычных пельменей сяо лун бао среднего размера, которые можно найти в большинстве магазинов или ресторанов, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Гигантские пельмени тан бао лепят из мягкого тонкого теста, в которое заворачивают начинку из мяса и желатинизированного бульона, и готовят в течение часа на пару.

Ресторан Upon The Palace - это единственное заведение в США, где предлагают гигантские пельмени с бульоном, он очень быстро стал популярным местом среди гурманов.

Посетители пишут в социальных сетях о потрясающе вкусных гигантских пельменях, а также говорят, что хотят вернуться за добавкой.