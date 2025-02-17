Гигантские пельмени в Нью-Йорке: новый тренд покоряет гурманов
В китайском ресторане Upon The Palace, который недавно открылся в Нью-Йорке, появились шанхайские тан бао - пельмени весом 170 грамм и диаметром больше 12 см.
Для сравнения, они в шесть раз тяжелее и почти вдвое больше обычных пельменей сяо лун бао среднего размера, которые можно найти в большинстве магазинов или ресторанов, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Гигантские пельмени тан бао лепят из мягкого тонкого теста, в которое заворачивают начинку из мяса и желатинизированного бульона, и готовят в течение часа на пару.
Ресторан Upon The Palace - это единственное заведение в США, где предлагают гигантские пельмени с бульоном, он очень быстро стал популярным местом среди гурманов.
Посетители пишут в социальных сетях о потрясающе вкусных гигантских пельменях, а также говорят, что хотят вернуться за добавкой.
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