Пьющего по 22 литра молока в день мужчину спасли от поражения почек

В Нидерландах врачи спасли 54-летнего мужчину, который ежедневно выпивал по 22 литра молока. Из-за резкого повышения уровня кальция в крови у пациента серьезно пострадали почки, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

В больнице Роттердама врачи боролись за жизнь мужчины, который испытывал неутолимую жажду молока. Этот симптом указывал на высокое содержание сахара в крови, но лечение от диабета не помогало.

Пациент поступил в клинику с тошнотой, рвотой, слабостью и спутанностью сознания. Его кровь приобрела молочный оттенок, а живот заметно увеличился. В больнице мужчине назначили препараты для снижения уровня кальция, передает ОТР со ссылкой на Bild.