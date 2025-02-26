Чем может грозить полный отказ от соли?
NaCl, или обычная поваренная соль, играет ключевую роль в поддержании водного баланса организма. Натрий и хлор участвуют в:
-
перемещении растворенных веществ между клетками,
-
передаче нервных импульсов,
-
обеспечении мышечных сокращений.
При этом, как говорят специалисты, метаболизм человека способен поддерживать концентрацию этих ионов независимо от количества соли, поступающей с пищей.
"Свободно перемещаясь через клеточную мембрану, вода приводит в действие мембранные ионные "насосы" и создает гидроэлектрическую энергию, которая может накапливаться в виде химических связей, позволяя организму возвращать ее "по требованию". Параллельно происходит обмен химическими элементами, такими как натрий и калий, где натрий поступает в клетку, а калий выходит из нее. Системы передачи нервных импульсов в мозге и нервах зависят от скорости прохождения натрия и калия через клеточную мембрану в обоих направлениях, и эффективность этих систем напрямую связана с наличием свободной воды в нервных тканях", - рассказала Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха, передает Day.Az со ссылкой на Доктор Питер.
Кроме того, хлор играет важную роль в работе желудка, где из него образуется соляная кислота, необходимая для переваривания пищи.
Что будет, если отказаться от соли
Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в день, что чуть меньше одной чайной ложки. При этом стоит учитывать, что помимо самой соли, которую мы используем в процессе приготовления пищи или за столом, есть еще и так называемая скрытая соль. По словам экспертов, на нее приходится примерно 80% всей потребляемой нами соли. А содержится она в продуктах, которые мы покупаем и едим каждый день. Например, в хлебе, печенье, колбасе. Много ее изначально присутствует в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, яйцах.
Одно из известных и видимых последствий увлечения соленой едой - частые отеки.
Как рассказала Инна Кылосова, 1 г натрия удерживает около 200 мл воды.
"Чрезмерное употребление соли имеет целый ряд негативных последствий. Это связано с тем, что накопление натрия в организме стимулирует задержку воды для поддержания ионного баланса. Увеличение объема жидкости вокруг клеток и объема крови создает дополнительную нагрузку на сердце и приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития заболеваний печени, почек и сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз, - объясняет Инна Кылосова.
Между тем совсем исключать этот ингредиент из питания не стоит. По словам эксперта, полный отказ от соли парадоксальным образом может тоже вызывать отеки.
"Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг: задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков", - утверждает Инна Кылосова.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре