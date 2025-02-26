Чем может грозить полный отказ от соли?

NaCl, или обычная поваренная соль, играет ключевую роль в поддержании водного баланса организма. Натрий и хлор участвуют в:

При этом, как говорят специалисты, метаболизм человека способен поддерживать концентрацию этих ионов независимо от количества соли, поступающей с пищей.

"Свободно перемещаясь через клеточную мембрану, вода приводит в действие мембранные ионные "насосы" и создает гидроэлектрическую энергию, которая может накапливаться в виде химических связей, позволяя организму возвращать ее "по требованию". Параллельно происходит обмен химическими элементами, такими как натрий и калий, где натрий поступает в клетку, а калий выходит из нее. Системы передачи нервных импульсов в мозге и нервах зависят от скорости прохождения натрия и калия через клеточную мембрану в обоих направлениях, и эффективность этих систем напрямую связана с наличием свободной воды в нервных тканях", - рассказала Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха, передает Day.Az со ссылкой на Доктор Питер.

Кроме того, хлор играет важную роль в работе желудка, где из него образуется соляная кислота, необходимая для переваривания пищи.