Названы последствия отказа от избыточного потреблениия сахара

Уже через две недели после отказа от избыточного потребления сахара станут заметны первые положительные изменения в состоянии здоровья и во внешности, считает врач-гастроэнтеролог Саурабх Сети. Его слова цитирует Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что избыточное потребление сахара влияет на общее состояние здоровья. Основными последствиями он назвал высокое кровяное давление, воспаление и заболевания сердца. По его словам, если отказаться от добавленного сахара хотя бы на две недели, улучшится общее состояние и самочувствие.

К тому же врач утверждает, что после отказа от избыточного потребления сахара в лучшую сторону меняется внешность: проходят прыщи и покраснения на коже, уменьшается отечность. Благодаря этому черты лица и фигура становятся более четкими. "Кроме того, отказ от сахара улучшает работу кишечника за счет восстановления его здорового микробиома", - подытожил Сети.