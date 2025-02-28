Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть после 50 лет?

"Вечерняя Москва" узнала у диетолога Ольги Рединой, сколько раз в день нужно принимать пищу, чтобы поддерживать фигуру, особенно после 50 лет, передает Day.Az.

По ее словам, с возрастом обмен веществ замедляется, и процесс похудения может проходить намного сложнее. Однако даже после 50 лет можно постепенно, аккуратно для здоровья снизить вес.

- С возрастом происходят различные гормональные нарушения, наступает климакс, снижается скорость обмена веществ, поэтому многие женщины начинают набирать вес после 50 лет, а процесс похудения дается им очень трудно. Но это не значит, что в зрелом возрасте невозможно привести себя в форму. Важно придерживаться правильного питания и определенной частоты приемов пищи, - сказала она.

Эксперт отметила, что для похудения необходимо увеличить скорость метаболизма, в этом поможет правильный режим питания.

- Он включает в себя три основных приема пищи и два перекуса. Именно такой подход к питанию позволяет поддерживать обмен веществ на высоком уровне, минимизирует чувство голода и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Это особенно важно для людей после 50 лет, потому что в зрелом возрасте многие страдают от инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, - сообщила Редина.

Специалист подчеркнула, что для снижения веса после 50 лет необходимо включить в рацион питания продукты с высоким содержанием белка, такие как нежирное мясо, птицу, рыбу, морепродукты, потому что они способствуют долгому насыщению и сохранению мышечной массы во время сброса веса.

- Углеводы лучше выбирать сложные, например, цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов, потому что они медленно усваиваются организмом и обеспечивают долгое чувство сытости. А от быстрых углеводов, таких как сахар, белый хлеб, выпечка, нужно отказаться, потому что они способствуют набору веса, - говорит она.

Диетолог добавила, что важно включить в рацион питания для похудения после 50 лет клетчатку, которая содержится в овощах и крупах. Она нормализует пищеварение, питает полезные бактерии в кишечнике и увеличивает чувство насыщения.