Развеян популярный миф о вреде картофеля

Картофель не является таким вредным продуктом, как часто его представляют, а наоборот, богат витаминами, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По словам эксперта, крахмал в овоще перерабатывается медленно и не вызывает резких скачков сахара в крови, а это помогает контролировать аппетит, передает Day.Az.

Картофель, казалось бы, вредный, потому что чаще его негативят врачи и не рекомендуют употреблять из-за высокого содержания крахмала, который, по сути, и есть сахар. Но на самом деле бытует мнение, что крахмал в картофеле медленно перерабатывается организмом и благодаря этому не участвует в образовании жиров. Во время его усвоения тоже расходуется энергия, и при этом уровень сахара поднимается и падает постепенно, не производит высоких скачков и дает чувство сытости. Это как бы предостерегает от переедания, - пояснила Писарева.

По мнению эксперта, калорийность картофеля невысока, однако важно учитывать способ его приготовления. Она отметила, что продукт может нанести вред, если его жарить до черной корочки с добавлением большого количества масла и соли.

Калорийность у него небольшая, то есть на 100 граммов всего лишь 80 килокалорий. Он вполне может использоваться даже при диетическом питании. Конечно, здесь все зависит от того, как его приготовить. Картофель отварной с небольшим количеством соли можно отнести к пользе. А если мы берем жарим картошку до черной корочки и добавляем туда много масла и соли, то этот продукт уже становится высококалорийным, - резюмировала Писарева.