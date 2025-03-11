Названы главные продукты, провоцирующие язву желудка

Язва желудка - это заболевание, при котором образуется дефект в слизистой оболочке желудка, что ведет к воспалению и нарушению нормального функционирования органа. На ее развитие могут влиять различные внешние и внутренние факторы, одним из которых является питание. О том, какие какие продукты питания могут усилить воспалительные процессы и спровоцировать образование язвы, "Газете.Ru" рассказал врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Олег Байо, передает Day.Az.

Первая группа продуктов - острая и пряная пища. Как объяснил врач, продукты с высокой концентрацией острых специй (перец, горчица, чили и др.) могут способствовать повышению кислотности в желудке. Это ведет к избыточной секреции соляной кислоты, что увеличивает вероятность повреждения слизистой оболочки. Также острая пища может нарушать нормальную работу сфинктеров, что повышает риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни - еще одного важного фактора, способствующего язвенной болезни.

"Вторая группа - жирная и жареная пища. Жирные блюда, особенно жареные, оказывают сильную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Жирные продукты замедляют процесс переваривания пищи, создавая условия для длительного нахождения пищи в желудке, что увеличивает его кислотную нагрузку. В результате приема такой пищи пищеварительная система работает в условиях постоянного стресса, что может привести к повреждению слизистой оболочки и возникновению язвы", - продолжил специалист.

Третья группа продуктов - кофе и напитки с высоким содержанием кофеина. По его словам, кофе, как и другие напитки с кофеином (например, энергетики), является мощным стимулятором секреции соляной кислоты в желудке. Это может быть полезно в некоторых ситуациях, например, при гипоацидных состояниях (пониженная кислотность), но для людей с предрасположенностью к язве желудка - это серьезный фактор риска. Кофе также может ускорить опорожнение желудка, что способствует дополнительному механическому раздражению его стенок.

"Стоит также упомянуть про алкоголь, который является одним из наиболее известных раздражителей для слизистой оболочки желудка. Он нарушает ее защитные барьеры, увеличивает проницаемость стенок сосудов и способствует воспалению. Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя повышает кислотность желудочного сока, что может привести к эрозивному гастриту и язве желудка. Также алкоголь снижает эффективность механизмов защиты, что усугубляет последствия", - добавил Байо.

Пятая группа - продукты с высоким содержанием кислот. Как объяснил гастроэнтеролог, продукты, обладающие высокой кислотностью, такие как цитрусовые, помидоры, яблоки и уксус, могут усиливать воспаление в желудке. На фоне повышенной кислотности слизистая оболочка желудка становится более уязвимой к повреждениям, а регулярное воздействие кислоты на нее может привести к образованию язв. Особенно опасно употребление кислых продуктов натощак.

"Шестая группа - газированные напитки. Сладкие газированные напитки, содержащие углекислый газ и сахар, создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Газ, содержащийся в напитках, может способствовать повышенному газообразованию в желудке, что в свою очередь вызывает увеличение давления в органе. К тому же высокая концентрация сахара и искусственных добавок может ухудшать баланс микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте, создавая условия для развития воспалительных процессов", - отметил врач.

Седьмая группа - продукты, богатые трансжирами (например, маргарин, фастфуд). По словам специалиста, они повышают уровень воспаления в организме и нарушают нормальное функционирование клеточных мембран в желудке. Эти жиры могут способствовать развитию хронического воспаления, которое в свою очередь повышает вероятность возникновения язвы. Трансжиры также снижают эффективность клеточных защитных механизмов.

В заключение врач посоветовал придерживаться сбалансированного питания и избегать переедания, особенно если существует склонность к гастриту или язвенной болезни.