Британский кардиолог рассказал о пользе томатного сока

Один напиток подавляет выработку "плохого" холестерина. Можно подумать, что речь о кофе, чае или обычной воде, но британский кардиолог Ранджа Сингха нашел лучший вариант, передает Day.Az.

Уникальным напитком, сохраняющим здоровье сердечно-сосудистой системы, оказался томатный сок. В нем много соединения под названием ликопин, которое борется с атерогенными липопротеинами низкой плотности (ЛПНП).

В разговоре с Daily Mail врач объяснил, что холестерин в организме нужен для пищеварения и выработки гормонов. Но избыток ЛПНП, переносящих молекулы холестерина в крови, приводит к образованию бляшек на стенках сосудов. Кровообращение ухудшается, а на фоне этого страдает здоровье в целом.

Для снижения уровня холестерина советуют есть больше овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Помогают и напитки, в том числе томатный сок без соли. Растительный пигмент ликопин - антиоксидант, он защищает здоровые клетки от повреждений.

Также пользу сока доказали ученые. Он восстанавливает нормальный уровень холестерина в крови и защищает от атеросклероза, инсульта и инфаркта.