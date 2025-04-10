Врач назвала вызывающий аллергию популярный фастфуд
Употребление одного популярного вида фастфуда способно спровоцировать аллергическую реакцию, заявила аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
Как передает Day.Az, вызывающую аллергию еду она назвала в беседе с NEWS.ru.
Она напомнила, что пицца - это многокомпонентное блюдо.
"Она содержит различные ингредиенты, такие как тесто, сыр, томатный соус, мясо, овощи и специи. Каждый из этих продуктов может вызвать аллергию", - считает Попова.
Чтобы точно выявить причины аллергии, необходимо проверять каждый ингредиент отдельно, уточнила врач. Попова отметила, что причиной аллергии может стать не сам ингредиент, а его низкое качество или наличие примесей. Например, использование консервантов, красителей или стабилизаторов в промышленных продуктах может спровоцировать аллергические реакции даже у людей, не страдающих пищевой аллергией, тогда диагностика не показывает ничего, заключила иммунолог.
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