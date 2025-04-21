Раскрыта неожиданная опасность употребления растительного масла

Употребление в пищу линолевой кислоты, содержащейся в соевом, подсолнечном и кукурузном масле, оказалось связано с ростом клеток агрессивного вида рака груди.

Как передает Day.Az, об этом онколог профессор Джастин Стеббинг рассказал Daily Mail.

Онколог уточнил, что является руководителем исследования, в ходе которого мышей с трижды негативным тестом на рак молочной железы кормили продуктами, богатыми линолевой кислотой. Затем ученые сравнивали рост их опухоли с тем, как вели себя образования у грызунов, получавших обычное питание. Выяснилось, что у мышей, в рационе которых присутствовали растительные масла с линолевой кислотой, рак прогрессировал быстрее.

Стеббинг полагает, что раковые клетки у людей могут реагировать на линолевую кислоту аналогичным образом. Однако он назвал результаты исследования недостаточным свидетельством того, что все люди должны опасаться употреблять в пищу растительное масло, но они предполагают умеренность и избирательность, особенно для лиц из группы высокого риска.

Профессор подчеркнул, что ключевым фактором питания при профилактике и лечении рака является не отказ от одного продукта, а сбалансированная диета из цельных продуктов.