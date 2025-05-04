Витамины, антиоксиданты и никакого холестерина: польза и вред арахисового масла

Арахисовое масло - ингредиент, который будет уместен как для добавления аромата блюду, так и для жарки на нем продуктов. Из него также делают арахисовую пасту, которая непременно ассоциируется с блюдами американской кухни. В то же время его используют в китайской и в других азиатских кухнях на юге и юго-востоке Азии. Во многих странах в начале апреля даже отмечают шуточный праздник - День арахисового масла и желе. Чем полезно арахисовое масло и есть ли от него вред, "Вечерняя Москва" узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, передает Day.Az.

Польза арахисового масла

По ее словам, это действительно полезный продукт, в котором содержится высокая концентрация аминокислоты аргинина.

- Кроме того, в нем есть белки и полезные жиры. При этом в арахисовом масле не содержится холестерин, поэтому продукт могут использовать и веганы, и люди, следящие за нормальным функционированием сердечно-сосудистой системы, - отметила эксперт.

Арахисовое масло содержит такие микроэлементы, как магний и селен.

- Оно богато витаминами группы B и антиоксидантами. Однако следует помнить, что в нем очень много калорий, - предупредила диетолог.

Вред арахисового масла

На 100 граммов арахисового масла приходится около 800-900 калорий. Поэтому важно учитывать, какую порцию потребил человек, чтобы не превысить свой суточный калораж.

- Арахисовое масло следует с осторожностью применять людям, у которых есть аллергия на орехи, в особенности на арахис, а также людям с избыточной массой тела, ожирением и сахарным диабетом, - добавила собеседница "ВМ".

Считается, что безопасным количеством арахисового масла в сутки для человека является не более чем одна столовая ложка продукта, заключила Русакова.