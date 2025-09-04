Людям с бессонницей назвали три продукта для засыпания

Врач Хосе Мануэль Фелисес заявил, что людям с бессонницей в вечернее меню необходимо включить три продукта, которые помогут заснуть. Их он назвал в разговоре с изданием La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Фисташки - это один из продуктов с самым высоким содержанием мелатонина - гормона сна, а также магния", - заявил Фелисес. Также он посоветовал добавить в рацион бананы, так как они богаты триптофаном, который необходим для выработки серотонина - нейромедиатора, принимающего участие в регуляции цикла сна.

Кроме того, по словам специалиста, триптофан содержится и в куриной грудке. При этом в данном продукте мало жира, поэтому после его употребления человек не будет ощущать тяжесть в желудке. В заключение Фелисес подчеркнул, что еда является лишь дополнительным средством борьбы с бессонницей, поскольку необходимо еще соблюдать режим сна и сокращать время, проведенное перед экранами вечером.