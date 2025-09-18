Можно ли есть очень острую азиатскую лапшу?

У людей, которые часто едят острую пищу, не будет проблем с поеданием острой азиатской лапши. Аллергическая реакция или расстройство желудка возникнет у тех, кто никогда не ел острого в больших количествах, заявила "Газете.Ru" кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная, передает Day.Az.

"Все зависит от приоритетов ваших пищевых привычек. Если вы привыкли каждый день есть все, приправленное перцем, острыми приправами, то большой проблемы в этом не будет. Единственное, надо помнить, что все суррогатные продукты - в том числе и лапша быстрого приготовления имеют массу добавок - глутамат натрия является крайне вредным для организма, потому что он синтетический, вызывает привыкание. Он повышает частоту употребления таких продуктов. Кроме всего прочего, острые продукты вызывают сгущение крови, потому что в начале идет прилив крови, исчезает достаточное количество жидкости. И это тоже может приводить к сгущению крови и развитию мелких тромбозов. Кроме всего прочего, могут быть ожоги слизистой от выраженного влияния острых ингредиентов в различных приправах", - сказала она.

Врач порекомендовала россиянам употреблять натуральные острые перцы вместо суррогатных продуктов. По словам Бережной, поедание пищи в азиатских странах может негативно сказаться на организме.

"Если вы никогда не ели острые перцы в таком большом количестве, то это может вызвать аллергическую реакцию. Может быть, вызвать спазм внутренних органов за счет воздействия [острого на организм]. Лапша быстрого приготовления и различные другие суррогаты - это всегда вредно, возможно развитие аллергических реакций и побочных эффектов в виде ожогов слизистой. Если же вы приезжаете в азиатские страны, начинаете есть неадаптированные к европейцам местные продукты, то расстройство желудочно-кишечного тракта обеспечено. Ферментные системы не готовы к такому агрессивному влиянию. Можем использовать [острое в пищу], но все должно быть в разумных количествах", - сказала она.