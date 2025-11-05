Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

То, что человек ест на ужин, влияет не только на пищеварение, но и на качество сна, считает гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик.

Как передает Day.Az, главные принципы вечернего питания, которое поможет обеспечить крепкий сон, она раскрыла в разговоре с "Лентой.ру".

По мнению врача, ужин должен быть легким и сбалансированным. Оптимально, чтобы блюда и напитки были теплыми: холодная пища раздражает желудок и мешает расслаблению. При этом сладостей и напитков с кофеином вечером следует избегать.

"Избыток сахара и стимуляторов повышает уровень кортизола и мешает расслаблению. Даже одна порция кофеина за шесть часов до сна может сократить фазу глубокого сна на 15-20 процентов", - уточнила гастроэнтеролог. Также, чтобы хорошо спать ночью, важно не переедать и не ложиться в постель голодным.

Тем, кто тренируется по вечерам, Чистик посоветовала выбирать на ужин легкие блюда с белком и углеводами: творог с фруктами, омлет, рыбу с овощами или запеканку. Тем же, кто поздно возвращается с работы, она порекомендовала разделить ужин на два приема: перекус в начале вечера и легкую еду за час до сна. Во время перелетов, особенно при смене часовых поясов, ужин лучше делать максимально простым - салат, нежирная рыба, немного орехов.

"Последний стакан воды стоит выпить за 1-1,5 часа до сна, чтобы избежать пробуждений. После тренировки или сауны допустимо небольшое количество воды (100-150 миллилитров) перед сном, если ощущается жажда. Полное ограничение жидкости не нужно - важно сохранять баланс", - добавила врач.