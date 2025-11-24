Чем могут быть опасны домашние грибные заготовки?

Грибы перед закаткой в банки следует тщательно подготовить, чтобы не допустить в них размножения ботулотоксина, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az .

По словам эксперта, грибы до консервации нужно несколько раз вываривать. При этом у каждого определенного вида гриба есть свои особенности и требования к подготовке.

"Грибы очень пористые, в них могут остаться грязь и почва. После того, как грибы закрутили в банку, они находятся в безвоздушной среде. В почве могут находиться клостридии или их споры, которые выделяют ботулотоксин", - предупредила Соломатина.

Она отметила, что такие закатки могут быть опасны именно ботулотоксином, среда в банках прекрасно подходит для размножения этих бактерий. Это может привести к заражению ботулизмом - очень опасным заболеванием.