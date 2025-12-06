Назван самый вредный для печени напиток

Употребление сладких газированных напитков способствует накоплению жира в клетках печени, однако алкоголь оказывает более прямое токсическое действие, повышая риск развития цирроза и других тяжелых заболеваний. Об этом "Газете.Ru" рассказал Антон Белкин, младший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха (ПНИПУ), передает Day.Az.

Эксперт отметил: в интернете набирают обороты сенсационные сравнения, ставящие сладкую газировку в один ряд с алкоголем по уровню вреда. "Диетический" вариант и вовсе позиционируют как наиболее губительный.

По словам эксперта, основная опасность классической колы проявляется при регулярном злоупотреблении.

"Главный враг - это огромное количество сахара. Его избыток в рационе - это прямой путь к рискам развития инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин, гормон, который помогает глюкозе (сахару) проникать из крови в ткани", - объяснил ученый.

Эксперт предупредил, что сахарозаменители в диетической газировке также не безопасны - при постоянном употреблении они способствуют накоплению жира в клетках печени. Ряд экспериментов на животных показал, что искусственные подсластители способны нарушать состав кишечной микрофлоры - стимулировать размножение условно-патогенных бактерий.

"Такой дисбаланс микробиома считается одним из факторов риска развития заболеваний сердца и эндокринной системы. Однако если сравнивать колу и алкоголь, утверждение о том, что газированный напиток вреднее спиртного, является мифом", - уточнил Белкин.

Ученый отмечает, что алкоголь является прямым гепатотоксином - веществом, целенаправленно повреждающим клетки печени (гепатоциты). При регулярном воздействии он становится прямой причиной развития цирроза и других тяжелых заболеваний этого органа. Кола, в свою очередь, не содержит веществ с прямым токсическим действием.

Эксперт напомнил, что вред газировки проявляется при систематическом злоупотреблении - через развитие ожирения печени или создание дополнительной нагрузки на системы детоксикации от химических добавок.