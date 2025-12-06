4 типа продуктов для укрепления иммунитета осенью

Для укрепления иммунитета осенью в рацион нужно включить красное мясо, жирную рыбу, растительную пищу и продукты, прошедшие процесс брожения. Об этом рассказала иммунолог Дженна Маккиочи (Университет Сассекса). Слова эксперта приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Маккиочи, важным элементом утреннего рациона должны стать ферментированные продукты - натуральный йогурт и кефир. Они снижают воспаление и помогают организму эффективнее бороться с инфекциями за счет восстановления баланса кишечных бактерий.

Также эксперт советует не забывать о витамине С. Его источниками выступают киви, красный перец, ягоды, грейпфрут и листовая зелень. Как отметила иммунолог, достаточное количество этого витамина в рационе помогает восстанавливаться от простуды в среднем на 8% быстрее.

Врач также подчеркнула важность витамина D, особенно в осенний и зимний периоды, когда уровень воздействия солнечного света снижается. Для восполнения дефицита в рацион стоит добавить жирную рыбу - не только лосось, но и более доступные варианты, такие как скумбрия и сардины. Также витамин D содержится в яйцах и молочных продуктах.

Еще один важный элемент осеннего меню - красное мясо. По словам специалиста, в умеренных количествах нежирные варианты безопасны для здоровья.

"Красное мясо богато белком, железом, цинком и витаминами группы В, необходимыми для нормального функционирования иммунной системы", заключила иммунолог.