Кому и почему следует отказаться от кофе?

Кофе давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей, однако далеко не каждому этот напиток приносит пользу. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала, кому стоит отказаться от употребления напитка, а кому он действительно необходим, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

- Кофеин - основное активное вещество в кофе - действует, активируя надпочечники, что приводит к выработке адреналина. Это вызывает ощущение бодрости и улучшение работы мозга. Для многих людей с повышенной чувствительностью или различными заболеваниями, такими как хроническая усталость или тревожность, кофе может оказывать негативное воздействие, - поделилась эксперт.

Кроме того, около 90 процентов кофейных зерен содержат плесневые токсины, способные негативно повлиять на самочувствие некоторых людей.

Несмотря на возможные риски, кофе богат полезными веществами, такими как полифенолы и хлорогеновая кислота, обладающие противовоспалительным действием. Таким образом, каждый должен самостоятельно решать, подходит ли ему этот напиток, учитывая состояние своего организма и индивидуальные особенности восприятия.