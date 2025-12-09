Раскрыто идеальное время для ужина зимой

Диетолог Валентина Палаццо заявила, что зимой необходимо пересмотреть некоторые пищевые привычки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с изданием La Razon она раскрыла идеальное время для ужина в это время года.

По словам Палаццо, зимой последний прием пищи должен состояться не позднее 19 часов. Дело в том, что в холодное время года мелатонин - гормон сна - в организме вырабатывается раньше в связи с недостатком солнечного света, пояснила она.

"Откладывая ужин, мы заставляем организм начинать пищеварение как раз в тот момент, когда его внутренняя система начинает готовиться к отдыху", - дополнила доктор. Из-за этого поздний ужин приведет к беспокойному сну, тяжести в животе, повышенной раздражительности и усталости на следующий день, предупредила Палаццо.

Особенно вечером стоит избегать сладостей и алкоголя, подчеркнула она. Ужин должен состоять из нежирных белков, вареных овощей и небольшой порции сложных углеводов, заключила специалистка.