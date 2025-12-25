Названы самые вредные для зубов новогодние напитки

Стоматолог Мохаммад Али назвал новогодние напитки, которые, как он считает, сильнее всего вредят здоровью зубов. Об этом он рассказал изданию Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Али предостерег от употребления кофе и горячего шоколада со сладкими сиропами. "Поскольку в горячем виде такие напитки пьют медленно, сладкие сиропы обволакивают зубы и сохраняются на их поверхности гораздо дольше, чем холодные напитки. Это повышает риск развития кариеса и эрозии эмали. Кроме того, резкое увеличение потребления сахара может спровоцировать резкие скачки уровня глюкозы в крови, что создает нагрузку на организм и усиливает воспаление", - заявил он.

Также вредными для зубов Али считает добавки - сливки, зефир. По словам стоматолога, многие люди не осознают, что во время праздников они зачастую удваивают свою обычную суточную норму потребления сахара. "Из-за того, что люди проникаются рождественским настроением и активно употребляют праздничный кофе и горячий шоколад, эти напитки могут быть гораздо вреднее, чем многие думают. Сочетание сахара, кислотности и длительного времени распития создает идеальные условия для повреждения эмали", - заключил он.