Об опасности холодца

Холодец отличается высоким содержанием соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление грозит рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

- Холодец отличается высоким содержанием насыщенных жиров. Их в рационе питания не должно превышать 10 процентов от общей калорийности. Избыточное потребление насыщенных жиров связано с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, - цитирует ее РИА Новости.

Мнение о том, что холодец полезен, потому что укрепляет связки и суставы, делает кожу более упругой за счет высокого содержания коллагена, не совсем верно, отметила специалист.

- Не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу собственного коллагена, - сообщила диетолог.

Избыточное потребление соли может приводить к повышению артериального давления, поэтому рекомендовано употреблять около пяти граммов соли ежедневно.