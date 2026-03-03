Необычный взгляд на популярный соус для пасты
Любители пасты, соблюдающие пост, не обязательно должны отказываться от своего любимого блюда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, вместо традиционного мясного соуса "болоньезе" можно приготовить постную версию с чечевицей.
Такой рецепт, предложенный кулинарным проектом "Едим Дома", не содержит сыра, сливок или мяса, а используется исключительно растительная продукция. Этот вариант быстро завоевал популярность среди ценителей здорового питания и постных блюд.
Нам понадобится:
- чечевица красная или зеленая - 200 г;
- морковь - 1 шт;
- лук репчатый - 1 шт;
- сельдерей стебли - 1 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- томаты в собственном соку - 400 г;
- томатная паста - 1 ст. л.;
- оливковое масло - 2 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- перец черный молотый - по вкусу;
- орегано сушеный - 1 ч. л.;
- базилик свежий - 4 листа.
Способ приготовления:
Промываем чечевицу и заливаем водой, а затем варим, но только до полуготовности, иначе в соусе она разварится в кашу. Пока чечевица готовится, чистим и режем мелкими кубиками лук, морковь и сельдерей. Обжариваем овощи в масле 7-8 минут. Когда овощи карамелизуются и станут мягкими, добавляем к ним чеснок, томатную пасту и перемешиваем. Затем заливаем томаты с соком, соль, перец и орегано и тушим около 10 минут. Когда соус загустеет и начнет издавать аромат, добавляем туда чечевицу и тушим еще 10 минут. При подаче посыпаем свежим базиликом.
После добавления чечевицы соус может слишком загустевать. В этом случае можно добавить немного воды.
