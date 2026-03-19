В жизни многих людей наступает момент, когда привычные блюда перестают радовать и возникает желание разнообразить рацион. В поисках новых вкусов все чаще обращаются к азиатской кухне, отличающейся богатством специй, соусов и оригинальных сочетаний ингредиентов.

Так, в коллекции Едим Дома представлен рецепт тайской пряной курицы с ананасами и рисом, который может стать интересной альтернативой привычным блюдам и внести разнообразие в повседневное меню, передает Day.Az.

Нам понадобится:

куриное филе - 500 г;

ананасы консервированные - 150 г;

рис жасминовый - 200 г;

лук репчатый - 1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

имбирь - 1 ч. л.;

кокосовое молоко - 200 мл;

карри паста - 1,5 ч. л.;

оливковое масло - 20 мл;

базилик свежий - по вкусу;

лайм - по вкусу;

кунжутные семечки - по вкусу.

Способ приготовления: