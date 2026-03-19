Тайская курица с ананасами: простой рецепт В жизни многих людей наступает момент, когда привычные блюда перестают радовать и возникает желание разнообразить рацион. В поисках новых вкусов все чаще обращаются к азиатской кухне, отличающейся богатством специй, соусов и оригинальных сочетаний ингредиентов.
Так, в коллекции Едим Дома представлен рецепт тайской пряной курицы с ананасами и рисом, который может стать интересной альтернативой привычным блюдам и внести разнообразие в повседневное меню, передает Day.Az.
Нам понадобится:
- куриное филе - 500 г;
- ананасы консервированные - 150 г;
- рис жасминовый - 200 г;
- лук репчатый - 1 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- имбирь - 1 ч. л.;
- кокосовое молоко - 200 мл;
- карри паста - 1,5 ч. л.;
- оливковое масло - 20 мл;
- базилик свежий - по вкусу;
- лайм - по вкусу;
- кунжутные семечки - по вкусу.
Способ приготовления:
- Рис отвариваем до готовности, промываем и оставляем под крышкой.
- Обжариваем лук, чеснок и имбирь, добавляем нарезанную кубиками курицу и готовим, пока мясо не побелеет.
- Добавляем в сковороду карри-пасту, ананасовый сок, кокосовое молоко, соевый соус, сахар и тушим 10-12 минут.
- Добавляем в сковороду ананасы и снимаем с плиты.
- Выкладываем рис, рядом - курицу с соусом. Посыпаем блюдо кунжутом и украшаем рубленной зеленью и долькой лайма.
