Тайская курица с ананасами:

В жизни многих людей наступает момент, когда привычные блюда перестают радовать и возникает желание разнообразить рацион. В поисках новых вкусов все чаще обращаются к азиатской кухне, отличающейся богатством специй, соусов и оригинальных сочетаний ингредиентов.

Так, в коллекции Едим Дома представлен рецепт тайской пряной курицы с ананасами и рисом, который может стать интересной альтернативой привычным блюдам и внести разнообразие в повседневное меню, передает Day.Az.

Нам понадобится:

  • куриное филе - 500 г;
  • ананасы консервированные - 150 г;
  • рис жасминовый - 200 г;
  • лук репчатый - 1 шт;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • имбирь - 1 ч. л.;
  • кокосовое молоко - 200 мл;
  • карри паста - 1,5 ч. л.;
  • оливковое масло - 20 мл;
  • базилик свежий - по вкусу;
  • лайм - по вкусу;
  • кунжутные семечки - по вкусу.

Способ приготовления:

  • Рис отвариваем до готовности, промываем и оставляем под крышкой.
  • Обжариваем лук, чеснок и имбирь, добавляем нарезанную кубиками курицу и готовим, пока мясо не побелеет.
  • Добавляем в сковороду карри-пасту, ананасовый сок, кокосовое молоко, соевый соус, сахар и тушим 10-12 минут.
  • Добавляем в сковороду ананасы и снимаем с плиты.
  • Выкладываем рис, рядом - курицу с соусом. Посыпаем блюдо кунжутом и украшаем рубленной зеленью и долькой лайма.