Стало известно, как сделать сладкий соус чили дома

Сладкий тайский соус чили используют для мяса, риса и закусок, но найти качественный вариант в магазине получается не всегда. Кулинары предлагают простое решение - приготовить его дома из доступных ингредиентов, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Соус готовится быстро и из вполне "понятных" продуктов. Кроме того, можно регулировать остроту и сладость по вкусу, делая его мягче или, наоборот, пикантнее. Про состав и говорить нечего: домашние аналоги магазинных соусов всегда выигрывают по качеству, ведь в них нет искусственных стабилизаторов, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Как приготовить сладкий соус чили?

Для приготовления понадобится 4 красных перца чили, 2 зубчика чеснока, 1 стакан воды, ¼ стакана рисового вина или уксуса, ½ стакана сахара, немного соли и 1 ст. л. кукурузного крахмала.

Перец и чеснок измельчают до однородной массы. Затем смесь доводят до кипения вместе с водой, рисовым вином, сахаром и солью.

Отдельно разводят крахмал в воде и добавляют в соус, после чего варят еще несколько минут до легкого загустения. Готовый соус остужают.

Сладкий чили точно пригодится к шашлыку. Это не и не жирный майонез, и не приторный кетчуп.