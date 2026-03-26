Новый способ приготовления греческого салата удивил сеть

Греческий салат для многих остается любимым блюдом, однако нередко его считают слишком простым. Чтобы разнообразить вкус, в него добавляют хрустящий лук, крем-чиз, картофель и даже майонезную заправку - в результате от классического рецепта почти ничего не остается.

В социальных сетях появился необычный совет: запечь ингредиенты популярного средиземноморского салата в духовке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, такой способ приготовления дает интересный результат - овощи становятся мягче и слаще, а фета не плавится, как обычный сыр, а превращается в нежную карамелизированную пасту.

В сочетании с горячим хлебом блюдо приобретает совершенно новый вкус.

Ингредиенты

  • красный лук - 1 шт.;
  • помидоры черри - 200 г;
  • мини-перцы - 150 г;
  • чиабатта - 1 шт.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • базилик - горсть;
  • оливковое масло - 3 ст. л.;
  • фета - 200 г;
  • бальзамический уксус - 1,5 ст. л.;
  • мед - 1 ст. л.;
  • оливки каламата - горсть;
  • соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

  • Духовку разогревают до 200°C.
  • В форму выкладывают лук, помидоры, перец и кусочки хлеба. Добавляют чеснок, базилик, соль и перец, сбрызгивают оливковым маслом и перемешивают.
  • Овощи сдвигают к краям формы, в центр выкладывают фету. Поливают ее бальзамическим уксусом и медом, добавляют оливки.
  • Запекают около 20 минут, пока овощи не станут мягкими, а сыр - нежным.
  • Перед подачей блюдо посыпают свежим базиликом и дополнительно сбрызгивают оливковым маслом.

Новую версию салата можно готовить как для быстрого ужина, так и подавать в качестве гарнира к рыбе или птице.