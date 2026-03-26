Новый способ приготовления греческого салата удивил сеть

Греческий салат для многих остается любимым блюдом, однако нередко его считают слишком простым. Чтобы разнообразить вкус, в него добавляют хрустящий лук, крем-чиз, картофель и даже майонезную заправку - в результате от классического рецепта почти ничего не остается.

В социальных сетях появился необычный совет: запечь ингредиенты популярного средиземноморского салата в духовке.

такой способ приготовления дает интересный результат - овощи становятся мягче и слаще, а фета не плавится, как обычный сыр, а превращается в нежную карамелизированную пасту.

В сочетании с горячим хлебом блюдо приобретает совершенно новый вкус.

Ингредиенты

красный лук - 1 шт.;

помидоры черри - 200 г;

мини-перцы - 150 г;

чиабатта - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

базилик - горсть;

оливковое масло - 3 ст. л.;

фета - 200 г;

бальзамический уксус - 1,5 ст. л.;

мед - 1 ст. л.;

оливки каламата - горсть;

соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Духовку разогревают до 200°C.

В форму выкладывают лук, помидоры, перец и кусочки хлеба. Добавляют чеснок, базилик, соль и перец, сбрызгивают оливковым маслом и перемешивают.

Овощи сдвигают к краям формы, в центр выкладывают фету. Поливают ее бальзамическим уксусом и медом, добавляют оливки.

Запекают около 20 минут, пока овощи не станут мягкими, а сыр - нежным.

Перед подачей блюдо посыпают свежим базиликом и дополнительно сбрызгивают оливковым маслом.

Новую версию салата можно готовить как для быстрого ужина, так и подавать в качестве гарнира к рыбе или птице.