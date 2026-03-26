Новый способ приготовления греческого салата удивил сеть
Греческий салат для многих остается любимым блюдом, однако нередко его считают слишком простым. Чтобы разнообразить вкус, в него добавляют хрустящий лук, крем-чиз, картофель и даже майонезную заправку - в результате от классического рецепта почти ничего не остается.
В социальных сетях появился необычный совет: запечь ингредиенты популярного средиземноморского салата в духовке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, такой способ приготовления дает интересный результат - овощи становятся мягче и слаще, а фета не плавится, как обычный сыр, а превращается в нежную карамелизированную пасту.
В сочетании с горячим хлебом блюдо приобретает совершенно новый вкус.
Ингредиенты
- красный лук - 1 шт.;
- помидоры черри - 200 г;
- мини-перцы - 150 г;
- чиабатта - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- базилик - горсть;
- оливковое масло - 3 ст. л.;
- фета - 200 г;
- бальзамический уксус - 1,5 ст. л.;
- мед - 1 ст. л.;
- оливки каламата - горсть;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
- Духовку разогревают до 200°C.
- В форму выкладывают лук, помидоры, перец и кусочки хлеба. Добавляют чеснок, базилик, соль и перец, сбрызгивают оливковым маслом и перемешивают.
- Овощи сдвигают к краям формы, в центр выкладывают фету. Поливают ее бальзамическим уксусом и медом, добавляют оливки.
- Запекают около 20 минут, пока овощи не станут мягкими, а сыр - нежным.
- Перед подачей блюдо посыпают свежим базиликом и дополнительно сбрызгивают оливковым маслом.
Новую версию салата можно готовить как для быстрого ужина, так и подавать в качестве гарнира к рыбе или птице.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре