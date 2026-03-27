Средиземноморская кухня очаровывает многих людей по всему миру, благодаря балансу вкуса, сытности и пользы. Одна из жемчужин этого кулинарного раздела - испанская паэлья. Это отличный вариант для обеда или ужина, ароматное блюдо, которое заряжает энергией и хорошим настроением.

А 27 марта отмечается День испанской паэльи!

Что такое паэлья

Это классическое блюдо испанской кухни, которое готовят из подкрашенного шафраном риса с оливковым маслом, а добавки могут быть какие угодно: мясо, овощи, морепродукты и т. д.

Традиционно это блюдо подают прямо в сковороде. Готовят паэлью по воскресеньям или в день святого Иосифа. А еще любопытный факт - в некоторых испанских регионах вместо риса используют фасоль.

Однако мы будет учиться готовить вполне традиционный вариант из круглого риса.

Как готовить паэлью

Day.Az предлагает рецепт паэльи с морепродуктами из коллекции Едим Дома.

Для этого отвариваем осьминогов, можно добавить в бульон рыбные кости. В сковороде обжариваем измельченный чеснок, добавляем к нему лук, а затем рис и нарезанный перец. Вливаем немного вина, когда оно слегка выпарится, добавляем нарезанную колбасу и томаты, подсаливаем, перемешиваем. Вливаем бульон, накрываем и готовим 10 минут на среднем огне, затем добавляем нарезанные креветки, кальмара, осьминога и тушим еще несколько минут.