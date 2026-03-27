Ароматный и яркий ужин: 27 марта отмечаем День испанской паэльи
Средиземноморская кухня очаровывает многих людей по всему миру, благодаря балансу вкуса, сытности и пользы. Одна из жемчужин этого кулинарного раздела - испанская паэлья. Это отличный вариант для обеда или ужина, ароматное блюдо, которое заряжает энергией и хорошим настроением.
А 27 марта отмечается День испанской паэльи!
Что такое паэлья
Это классическое блюдо испанской кухни, которое готовят из подкрашенного шафраном риса с оливковым маслом, а добавки могут быть какие угодно: мясо, овощи, морепродукты и т. д.
Традиционно это блюдо подают прямо в сковороде. Готовят паэлью по воскресеньям или в день святого Иосифа. А еще любопытный факт - в некоторых испанских регионах вместо риса используют фасоль.
Однако мы будет учиться готовить вполне традиционный вариант из круглого риса.
Как готовить паэлью
Day.Az предлагает рецепт паэльи с морепродуктами из коллекции Едим Дома.
Для этого отвариваем осьминогов, можно добавить в бульон рыбные кости. В сковороде обжариваем измельченный чеснок, добавляем к нему лук, а затем рис и нарезанный перец. Вливаем немного вина, когда оно слегка выпарится, добавляем нарезанную колбасу и томаты, подсаливаем, перемешиваем. Вливаем бульон, накрываем и готовим 10 минут на среднем огне, затем добавляем нарезанные креветки, кальмара, осьминога и тушим еще несколько минут.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре