Соус с рикоттой и лимоном: легко и быстро
Даже если на ужин только макароны, ситуацию легко исправить соусом. Существуют сливочные и томатные варианты, но их обычно приходится готовить несколько минут. Готовые соусы из банок часто не устраивают из-за состава.
Однако в TikTok появился рецепт лимонного соуса с рикоттой, который не требует варки и готовится всего за 5 минут. Рецепт давно распространяется в соцсетях и успел зарекомендовать себя среди кулинаров, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.
Ингредиенты
- рикотта - 200 г;
- лимонный сок - 1-2 ст. л.;
- лимонная цедра - по вкусу;
- пармезан - 30-50 г;
- оливковое масло - 1-2 ст. л.;
- соль, перец - по вкусу;
- вода от варки пасты - 50-100 мл.
Способ приготовления лимонного соуса с рикоттой:
- Рикотту смешивают с лимонным соком, цедрой, пармезаном и оливковым маслом до однородной массы.
- Добавляют немного горячей воды, оставшейся от варки макарон, и перемешивают до кремовой консистенции.
- Соус соединяют с горячей пастой, при необходимости слегка прогревают на слабом огне и подают к столу.
- Соус подходит не только к макаронам, но и к крупам, курице, рыбе или овощам.
- Для более яркого вкуса и пользы в пасту можно добавить свежий шпинат: кладут его в дуршлаг, сливают на него горячие макароны и затем перемешивают с соусом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре