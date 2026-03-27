Соус с рикоттой и лимоном:

Даже если на ужин только макароны, ситуацию легко исправить соусом. Существуют сливочные и томатные варианты, но их обычно приходится готовить несколько минут. Готовые соусы из банок часто не устраивают из-за состава.

Однако в TikTok появился рецепт лимонного соуса с рикоттой, который не требует варки и готовится всего за 5 минут. Рецепт давно распространяется в соцсетях и успел зарекомендовать себя среди кулинаров, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Ингредиенты

  • рикотта - 200 г;
  • лимонный сок - 1-2 ст. л.;
  • лимонная цедра - по вкусу;
  • пармезан - 30-50 г;
  • оливковое масло - 1-2 ст. л.;
  • соль, перец - по вкусу;
  • вода от варки пасты - 50-100 мл. 

Способ приготовления лимонного соуса с рикоттой:

  • Рикотту смешивают с лимонным соком, цедрой, пармезаном и оливковым маслом до однородной массы.
  • Добавляют немного горячей воды, оставшейся от варки макарон, и перемешивают до кремовой консистенции.
  • Соус соединяют с горячей пастой, при необходимости слегка прогревают на слабом огне и подают к столу.
  • Соус подходит не только к макаронам, но и к крупам, курице, рыбе или овощам.
  • Для более яркого вкуса и пользы в пасту можно добавить свежий шпинат: кладут его в дуршлаг, сливают на него горячие макароны и затем перемешивают с соусом.