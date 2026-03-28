Ароматный киш с курицей и грибами

Домашние блюда могут быть одновременно простыми и очень вкусными. Французская кухня не всегда требует сложных техник, дорогих ингредиентов или особых навыков - часто в ней можно найти сытные и доступные рецепты.

Например, французский киш с курицей и грибами, рецепт которого представлен экспертами Teleprogramma.org, легко может заменить полноценный прием пищи, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома. Тесто придает сытость, курица обеспечивает белок, а сливочная заливка делает блюдо ароматным и сочным.

Нам понадобится:

2 стакана муки;

150 г сливочного масла;

1 яйцо;

0,5 ч. л. соли;

3 ст. л. воды.

Для начинки:

400 г куриного филе;

300 г шампиньонов;

1 луковица;

немного масла для жарки;

соль и перец по вкусу.

Для заливки:

250 мл сливок 25%;

2 яйца;

150 г сыра;

щепотка соли.

Способ приготовления: