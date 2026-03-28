Ароматный киш с курицей и грибами
Домашние блюда могут быть одновременно простыми и очень вкусными. Французская кухня не всегда требует сложных техник, дорогих ингредиентов или особых навыков - часто в ней можно найти сытные и доступные рецепты.
Например, французский киш с курицей и грибами, рецепт которого представлен экспертами Teleprogramma.org, легко может заменить полноценный прием пищи, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома. Тесто придает сытость, курица обеспечивает белок, а сливочная заливка делает блюдо ароматным и сочным.
Нам понадобится:
- 2 стакана муки;
- 150 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 0,5 ч. л. соли;
- 3 ст. л. воды.
Для начинки:
- 400 г куриного филе;
- 300 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- немного масла для жарки;
- соль и перец по вкусу.
Для заливки:
- 250 мл сливок 25%;
- 2 яйца;
- 150 г сыра;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- В глубокой миске соединяем муку и нарезанное на мелкие кусочки сливочное масло, перетираем в крошку.
- Добавляем яйцо, воду, соль и замешиваем тесто. Формируем шар, кладем в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.
- Для начинки в разогретом масле обжариваем нарезанную курицу, когда мясо побелеет добавляем мелко порубленные грибы и жарим до выпаривания жидкости. Добавляем измельченный лук, соль и перец, тушим еще 10 минут, затем перекладываем начинку, чтобы остывала.
- Тесто раскатываем и выкладываем в смазанную форму, делаем бортики, прокалываем вилкой. Накрываем тесто пергаментом и выкладываем груз (например, можно насыпать сухую фасоль), это нужно, чтобы тесто не поднималось. Ставим в духовку и запекаем 15 минут при температуре 180 °С.
- Для заливки взбиваем яйца, добавляем сливки и соль, вмешиваем две трети тертого сыра.
- Вынимаем заготовку, убираем груз и отправляем еще на 10 минут в духовку.
- Когда время выйдет, выкладываем начинку, заливаем яичной смесью, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 35-40 минут.
