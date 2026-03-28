Ароматный киш с курицей и грибами

Домашние блюда могут быть одновременно простыми и очень вкусными. Французская кухня не всегда требует сложных техник, дорогих ингредиентов или особых навыков - часто в ней можно найти сытные и доступные рецепты.

Например, французский киш с курицей и грибами, рецепт которого представлен экспертами Teleprogramma.org, легко может заменить полноценный прием пищи, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома. Тесто придает сытость, курица обеспечивает белок, а сливочная заливка делает блюдо ароматным и сочным.

Нам понадобится:

  • 2 стакана муки;
  • 150 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 3 ст. л. воды.

Для начинки:

  • 400 г куриного филе;
  • 300 г шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • немного масла для жарки;
  • соль и перец по вкусу.

Для заливки:

  • 250 мл сливок 25%;
  • 2 яйца;
  • 150 г сыра;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  • В глубокой миске соединяем муку и  нарезанное на мелкие кусочки сливочное масло, перетираем в крошку.
  • Добавляем яйцо, воду, соль и замешиваем тесто. Формируем шар, кладем в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.
  • Для начинки в разогретом масле обжариваем нарезанную курицу, когда мясо побелеет добавляем мелко порубленные грибы и жарим до выпаривания жидкости. Добавляем измельченный лук, соль и перец, тушим еще 10 минут, затем перекладываем начинку, чтобы остывала.
  • Тесто раскатываем и выкладываем в смазанную форму, делаем бортики, прокалываем вилкой. Накрываем тесто пергаментом и выкладываем груз (например, можно насыпать сухую фасоль), это нужно, чтобы тесто не поднималось. Ставим в духовку и запекаем 15 минут при температуре 180 °С.
  • Для заливки взбиваем яйца, добавляем сливки и соль, вмешиваем две трети тертого сыра.
  • Вынимаем заготовку, убираем груз и отправляем еще на 10 минут в духовку.
  • Когда время выйдет, выкладываем начинку, заливаем яичной смесью, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 35-40 минут.