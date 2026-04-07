Развеяны главные мифы о «чудо-свойствах» ананаса

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о распространенных заблуждениях, связанных с ананасом, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Одним из главных мифов является утверждение, что ананас способствует похудению благодаря ферменту бромелаину. Однако, по словам врача, бромелаин эффективно расщепляет белки, но не жиры. Его полезно употреблять вместе с мясными блюдами, такими как шашлык, или съедать небольшой ломтик ананаса после приема пищи.

Еще одно распространенное заблуждение касается утверждения, что сердцевина ананаса ядовита. Специалист подчеркнула, что сердцевина не токсична, хотя ее чрезмерное потребление может вызывать раздражение слизистых оболочек рта и желудка.

- В основном, конечно, бромелаин содержится в жесткой сердцевине, поэтому ее не так уж вкусно жевать. <...> Это происходит (раздражение слизистой - прим."ВМ") потому, что бромелаину, откровенно говоря, все равно, что ферментировать, - объяснила Соломатина.

Также бытует мнение, что ананас положительно влияет на свойства спермы. Научно доказано, что ананас обладает противовоспалительным действием, улучшает кровообращение и насыщает организм витаминами и микроэлементами. Тем не менее, он лишь незначительно меняет химический состав семенной жидкости.

Соломатина также напомнила, что остропахнущие продукты способны слегка менять вкус слюны и других биологических жидкостей организма, но утверждать, будто фрукты делают их сладкими, нельзя. Это предположение основано преимущественно на индивидуальных ощущениях, не подкрепленных научными исследованиями.