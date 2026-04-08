Можно ли добавлять в пироги экзотические фрукты?

Яблочные пироги - классика классик, но готовить каждый раз только их устанет даже самый преданный фанат яблок. Хочется нового, и внимание привлекают более интересные сочетания.

Что можно добавить в пирог?

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, проще всего заменить яблоко на грушу, однако следует быть готовыми к тому, что груша дает много влаги и делает тесто сырым. Кроме того, груши слаще яблок, порой даже приторные. В идеале им нужна пара - фрукт с кислинкой, дабы смягчить сладость.

С этой задачей справится киви, уверены кулинары "Едим Дома".

Киви - плод упругий, с кисловатым оттенком, но, увы, такой же сочный, как и груша. Именно поэтому для "укрепления" пирога с экзотическими фруктами используют сухари, крахмал или орехи: их выкладывают на тесто как подложку. Тот же миндаль отлично впитывает лишнюю влагу и защищает основу от размокания.

Как приготовить пирог с киви и грушей?

Для теста понадобится мука, сливочное масло, соль и холодная вода - их перетирают в крошку и замешивают мягкое тесто, которое затем охлаждают в течение 30 минут.

Для начинки груши и киви очищают, нарезают ломтиками и слегка присыпают сахаром. Тесто раскатывают, посыпают молотым миндалем, затем выкладывают фрукты, чередуя их. Сверху добавляют немного масла и сахара.

Выпекают пирог при 200°C около 35 минут до румяной корочки.