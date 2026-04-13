Для тех, кто впервые собирается за грибами в лес, должен быть очень осторожен. Чтобы избежать неприятных последствий, следует соблюдать правила безопасного сбора.

Отбирайте для своей корзины только те грибы, в съедобности которых уверены. Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, лучше начать с благородных трубчатых видов - их легко узнать, и они не столь разнообразны.

Если же вы хотите собрать пластинчатые грибы, то не доверяйте народным приметам вроде запаха или вкуса. Многие ошибочно полагают, что ядовитые грибы горчат, а съедобные имеют приятный привкус. Но ни в коем случае не пробуйте сырые грибы.

Изменение цвета мякоти при разламывании не является показателем съедобности гриба. Это свойственно как ядовитым, так и съедобным видам. Термическая обработка также не всегда помогает: большинство токсичных веществ в грибах не исчезают после варки или тушения.

Современным технологиям, как заверил ведущий программы "Царство грибов" на телеканале "Живая Планета" Дмитрий Тихомиров, тоже лучше не доверять.