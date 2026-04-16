Шеф-повар назвал главную ошибку при варке чечевицы

На словах готовить чечевицу несложно: засыпали крупу, добавили овощи, залили водой - и ждем результата. Однако неправильные "соседи" или не те пропорции заставляют бобовые слипаться в кашу.

испанский шеф-повар Карлос Аргиньяно обратил внимание на деталь, которую многие игнорируют, а потом удивляются, что чечевица пригорает и комкуется на дне кастрюли.

Почему чечевица прилипает ко дну?

Во время приготовления чечевица активно впитывает воду. Объем жидкости постепенно уменьшается, и если не следить за "водным балансом", блюдо густеет быстрее, чем нужно.

Проблему усугубляют другие ингредиенты - например, картофель. В сборных рагу, где есть и картошка, и чечевица, более крахмалистый продукт опускается на дно, где температура выше, и начинает пригорать.

Как готовить чечевицу?

В беседе с порталом Hola шеф-повар отметил, что для того, чтобы чечевица получилась мягкой, но не превратилась в клейкую массу, важно соблюдать несколько условий:

если хотите, добавляйте картофель ближе к концу приготовления или готовьте его отдельно;

следите за количеством воды при варке просто чечевицы (в обычной кастрюле - в соотношении чечевицы к воде примерно 1:5);

периодически аккуратно перемешивайте бобовые, чтобы зерна не оседали на дне;

не допускайте полного выкипания жидкости и при необходимости подливайте горячую воду.

Что делать, если рагу получилось слишком жидким?