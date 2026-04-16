Шеф-повар назвал главную ошибку при варке чечевицы
На словах готовить чечевицу несложно: засыпали крупу, добавили овощи, залили водой - и ждем результата. Однако неправильные "соседи" или не те пропорции заставляют бобовые слипаться в кашу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, испанский шеф-повар Карлос Аргиньяно обратил внимание на деталь, которую многие игнорируют, а потом удивляются, что чечевица пригорает и комкуется на дне кастрюли.
Почему чечевица прилипает ко дну?
Во время приготовления чечевица активно впитывает воду. Объем жидкости постепенно уменьшается, и если не следить за "водным балансом", блюдо густеет быстрее, чем нужно.
Проблему усугубляют другие ингредиенты - например, картофель. В сборных рагу, где есть и картошка, и чечевица, более крахмалистый продукт опускается на дно, где температура выше, и начинает пригорать.
Как готовить чечевицу?
- В беседе с порталом Hola шеф-повар отметил, что для того, чтобы чечевица получилась мягкой, но не превратилась в клейкую массу, важно соблюдать несколько условий:
- если хотите, добавляйте картофель ближе к концу приготовления или готовьте его отдельно;
- следите за количеством воды при варке просто чечевицы (в обычной кастрюле - в соотношении чечевицы к воде примерно 1:5);
- периодически аккуратно перемешивайте бобовые, чтобы зерна не оседали на дне;
- не допускайте полного выкипания жидкости и при необходимости подливайте горячую воду.
Что делать, если рагу получилось слишком жидким?
- Переборщили с водой? Карлос Аргиньяно предложил часть готовой чечевицы измельчить блендером и вернуть обратно в кастрюлю, чтобы ненавязчиво загустить блюдо.
- Кстати, при варке гороха полагаются на другие лайфхаки. Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Едим Дома", как сократить время приготовления гороховых блюд.
- Так, этот вид бобовых можно замочить в теплой воде на несколько часов или на ночь, или залить кипятком на 1-2 часа. Также к гороху добавляют щепотку соды или замораживают его после того, как отварят до полуготовности - во второй раз процесс пойдет быстрее.
