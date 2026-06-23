Нутрициолог объяснила, что нельзя есть перед перелетом

За пару часов до выезда или посадки на самолет стоит внимательнее подойти к выбору пищи, в том числе отказаться от сдобы и капусты. Об этом "Газете.Ru" рассказала нутрициолог и основатель школы здоровья "Ресурс" Марина Жигульская, передает Day.Az.

"Лучше избегать продуктов, которые усиливают газообразование. Точный список индивидуален и зависит от редакций организма в каждом конкретном случае, но в целом к ним можно отнести бобовые (фасоль, нут, чечевицу), большие порции капусты (особенно сырую брокколи и цветную капусту), лук, свежую сдобу и газированные напитки. Дома эти продукты могут не вызвать проблем, но в условиях ограниченного движения чувство вздутия обычно усиливается", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что частая ошибка перед поездкой - прием плотной и жирной пищи прямо перед поездкой: бургер с картошкой фри, шаурма, пицца с сыром или жареное мясо. Такие блюда долго перевариваются, задерживаются в желудке и в дороге приводят к тяжести, сонливости и иногда изжоге.

"Отдельно - про соль. Чипсы, соленые орехи, колбасы, сыры и готовые снеки не только провоцируют жажду, но и могут усиливать отечность, особенно в жару и во время длительных перелетов. Это связано с тем, что натрий задерживает жидкость в организме, а в самолете, где легче наступает обезвоживание, эффект становится заметнее. В этом контексте также хочется упомянуть про попытку успокоиться алкоголем. Он действительно дает кратковременный эффект, но потом качество сна ухудшается, обезвоживание усиливается и общее самочувствие может стать только хуже, особенно на высоте. В качестве более безопасной альтернативы обычно лучше работают вода, легкий перекус, спокойная музыка и дыхательные техники", - отметила специалист.

По мнению Жигульской, еще один совет - не пробовать незнакомую или экзотическую еду перед поездкой.

"В дороге нет возможности отлежаться, поэтому любая индивидуальная реакция со стороны ЖКТ обернется серьезным неудобством. При этом самый практичный вариант - поесть за 2-3 часа до выезда или вылета. Подойдет привычная домашняя еда: курица или рыба с гарниром, омлет с овощами, рис с индейкой. Главное, чтобы блюдо было знакомым, умеренно жирным и не перегружало пищеварение", - резюмировала она.