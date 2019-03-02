Названа дата выхода наушников AirPods 2
Один из источников, который знаком с планом Apple, заявил, что новое устройство выйдет 29 марта.
Новая утечка основана на дате 29 марта со скриншота из программного обеспечения для управления запасами и логистики продуктов Apple. Согласно этой информации, 28 марта заканчивается "жизненный цикл" оригинальных наушников AirPods. Об этом сообщает 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Ранее ходили слухи о том, что 29 марта Apple выпустит AirPower, AirPods 2 и новые iPad 29 марта. Предполагается, что 25 марта пройдёт мероприятие, посвящённое потоковому видео и услугам подписки на новости. На нём могут показать и новые наушники. Само мероприятие пройдёт в Театре Стива Джобса.
Предполагается, что новые наушники получат кейс с беспроводной зарядкой. Ранее также сообщалось, что новые наушники выйдут только осенью, а вот сам кейс будет доступен раньше.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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