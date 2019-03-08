Маска могут лишить доступа к секретным данным - ПОДРОБНОСТИ
Основателя компании SpaceX Илона Маска могут лишить доступа к секретным данным из-за того, что он употреблял марихуану в эфире комедийного шоу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Пентагоне.
Источники агентства рассказали, что сотрудники Пентагонапотребовали от Маска повторно предъявить документы, необходимые для получения доступа к секретным данным. Отмечается, что среди них есть документ, в котором указывается, употреблял ли претендующий на доступ к секретным сведениям наркотики в последние семь лет.
В агентстве напомнили, что Маск получил доступ к секретным данным, так как SpaceX часто запускает спутники для нужд Пентагона.
В сентябре прошлого года сообщалось, что ВВС США могут лишить Маска секретного доступа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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