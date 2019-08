Следующее поколение игровой консоли PlayStation может быть представлено 12 февраля 2020 года. Об этом сообщил пользователь сайта 4chan, сославшийся на бывшего старшего менеджера по маркетингу Sony, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Тот, в свою очередь, узнал дату анонса из корпоративной переписки.

По сведениям источника, компания запланировала на 12 февраля презентацию PlayStation Meeting 2020, в ходе которой и будет показана новинка. На мероприятие также приглашены представители Activision, Square Enix, Ubisoft и EA, которые должны представить новые эксклюзивы для PlayStation 5.

Помимо этого, в начале следующего года Sony покажет трейлеры игр The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, которые сначала выйдут на PS4. Источник добавил, что компания проводит "многочисленные тесты" прототипа очков виртуальной реальности PlayStation VR 2 - готовый продукт могут выпустить до начала финансового 2021 года.

В прошлом месяце Sony отчиталась, что PlayStation 4-го поколения разошлась тиражом более чем в 100 миллионов штук с момента релиза в ноябре 2013 года - это сделало её самой быстрораспродаваемой приставкой в истории. PS4 была представлена на презентации 20 февраля 2013-го, а в продажу поступила осенью.

Как ожидается, в PS5 установят 8-ядерный чип на базе AMD Ryzen 3-го поколения с 7-нанометровой микроархитектурой Zen 2, а также кастомный видеоускоритель, основанный на семействе AMD Radeon Navi. Результатом станет поддержка технологии трассировки лучей - впервые на консолях - и отображения 8K-графики (при условии, если с супервысоким разрешением совместим телевизор).

Помимо этого, в PS5 будет сделан акцент на объемное звучание. Благодаря этому геймеры смогут глубже погрузиться в атмосферу происходящего, используя как наушники, так и ТВ-динамики. На смену жесткому диску придет SSD-накопитель, что существенно сократит время загрузки.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!