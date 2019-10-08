Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша консоль следующего поколения будет называться PlayStation 5, и мы запустим ее как раз в период новогодних распродаж в конце 2020 года", - отметили в компании.

Разработчики обещают, что приставка обзаведется новым джойстиком с улучшенной функцией вибрации во время игры. К примеру, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут почувствовать различие между сухим и мокрым покрытием стадиона.

Приставка Playstation увидела свет в 1994 году, совершив настоящий прорыв в мире игровых консолей. И хотя она не была первой 32-битной приставкой, детище Sony стало самой известной и популярной игровой системой того времени. За 12 лет официальных продаж было реализовано более 102 млн копий консоли.

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